मैंने उनपर बंदूक तान दी…गोविंदा का शॉकिंग खुलासा, बोले- देर रात मेरे घर के बाहर आए लोग

गोविंदा ने 'टीओआई' से बात करते हुए बताया कि एक रात उन्होंने देखा कि करीब 22-23 लोग उनके घर के आसपास घूम रहे हैं। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई पार्टी या सामान्य मामला होगा, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें शक होने लगा। उन लोगों का हुलिया और बर्ताव सामान्य नहीं लग रहा था। स्थिति को भांपते हुए गोविंदा ने तुरंत अपने मोबाइल से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में सबूत मौजूद रहे।