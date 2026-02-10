गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, अफेयर और बेटे के करियर पर दिया करारा जवाब, बोले- मेरे घर के ही लोग…

Govinda On Affair: सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और पारिवारिक विवादों को लेकर चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से उनके तलाक और अफेयर को लेकर उन्हीं की पत्नी सुनीता आहूजा ने कई आरोप लगाए हैं। गोविंदा ने कई बार अपनी सफाई भी दी, लेकिन अब उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन का करियर बनाने में कोई मदद नहीं की और यश ने जो कुछ भी किया, अपने दम पर किया। यहां तक कि उन्होंने बेटे को सलाह दी थी कि वह अपने पिता जैसा न बने। अब ऐसे में गोविंदा के सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने करारा जबाव दिया और अपना पक्ष रखते समय इमोशनल भी हो गए।