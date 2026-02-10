रेखा-अमिताभ के टूटे रिश्ते पर समय रैना ने ली चुटकी, अर्चना पूरन सिंह से बोले- जया बच्चन से हार गईं एक्ट्रेस

इसके बाद समय रैना अर्चना पूरन सिंह से कहते हैं कि कोई बात नहीं रेखा जी लॉस्ट टू जया बच्चन। यानी रेखा जी जया बच्चन से हार गई। अब यहां पर समय रेखा और अमिताभ के टूटे रिश्ते पर चुटकी लेते हुए नजर आए। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि रेखा किस हद तक अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं। वो अब भी कई मौकों पर अपने प्यार को जगजाहिर कर चुकी हैं। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। रेखा को कभी उनकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने हमेशा रेखा के आगे अपनी पत्नी जया बच्चन को ही चुना।