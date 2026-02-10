रेखा-अमिताभ के टूटे रिश्ते पर समय रैना ने ली चुटकी, अर्चना पूरन सिंह से बोले- जया बच्चन से हार गईं एक्ट्रेस

Samay Raina on Rekha-Amitabh Bachchan (सोर्स- एक्स)
Samay Raina on Rekha-Amitabh Bachchan: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने मस्तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। समय कभी भी अपनी कॉमेडी के चक्कर में ऊटपटांग चीजें भी बोल देते हैं। अब कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब उनकी मुलाकात अर्चना पूरन सिंह से हुई। अर्चना ने अपने व्लॉग में समय रैना के साथ हुई अपनी मुलाकात को फैंस के साथ साझा किया है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्चना पूरन सिंह समय से कहती हैं कि मैं भी बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हूं। मैंने भी फिल्मों में काम किया है। इस पर समय रैना कहते हैं कि हां हमें पता है। हालांकि इसके बाद समय रैना जो कहते हैं वो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।
अर्चना इसके बाद समय से कहती हैं कि मैं फिल्मफेयर अवॉर्ड में नॉमिनेट हो चुकी हूं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। हालांकि मैं जीत नहीं पाई थी। उस वक्त मैं रेखा जी से हार गई थी। बस फिर क्या था इसके बाद समय रैना एक बार फिर अपना कॉमिक पंच यहां मारते हैं और अर्चना से जो कहते हैं उसे सुनकर हर कोई हंसने लगा।
इसके बाद समय रैना अर्चना पूरन सिंह से कहते हैं कि कोई बात नहीं रेखा जी लॉस्ट टू जया बच्चन। यानी रेखा जी जया बच्चन से हार गई। अब यहां पर समय रेखा और अमिताभ के टूटे रिश्ते पर चुटकी लेते हुए नजर आए। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि रेखा किस हद तक अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं। वो अब भी कई मौकों पर अपने प्यार को जगजाहिर कर चुकी हैं। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। रेखा को कभी उनकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने हमेशा रेखा के आगे अपनी पत्नी जया बच्चन को ही चुना।
अर्चना पूरन सिंह और समय रैना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। समय रैना ने अपने मजाकिया अंदाज से एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। समय के इस बयान के बाद खुद अर्चना पूरन सिंह भी काफी शॉक्ड रह गईं। समय की इस बात को सुनने के बाद वो भी हैरानी में पड़ गईं।
