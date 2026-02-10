500 करोड़ की डिमांड ने रोकी फिल्म, विवाद के बीच आदित्य चोपड़ा ने कृष 4 पर ब्रेक लगाने का लिया फैसला?

ऋतिक कथित तौर पर अलग-अलग स्टूडियो से बातचीत कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि क्या कोई और स्टूडियो उनके मनचाहे बजट में फिल्म बनाने के लिए तैयार है। साथ ही, वो स्क्रिप्ट पर भी फिर से काम कर रहे हैं और आदित्य चोपड़ा की प्रतिक्रिया को गंभीरता से देख रहे हैं। बता दें, ऋतिक 'कृष 4' में पूरी तरह से काम शुरू करने से पहले एक और फिल्म में अभिनय करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कई स्क्रिप्ट सुनी हैं और एक को अंतिम रूप देने के करीब हैं। उनके अगले अभिनय प्रोजेक्ट के बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है और अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि ये दर्शकों को चौंका देगा।