‘वड़ा पाव गर्ल’ ने की दूसरी शादी! लाल जोड़े में तस्वीरें की शेयर, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

दरअसल, चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वे पारंपरिक पंजाबी दुल्हन के लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। उनके साथ एक मिस्ट्री मैन भी नजर आ रहे हैं, जो शादी के जोड़े में हैं। चंद्रिका ने इस बारे में सिर्फ एक कैप्शन लिखा है, 'फाइनली', जिससे ये संकेत मिल रहा है कि शायद उन्होंने शादी की है या किसी नए रिश्ते की शुरुआत की है। इससे पहले भी उन्होंने मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक वीडियो शेयर कर ये जताया था कि वे फिर से प्यार में हैं।