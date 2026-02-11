जेल में बंद राजपाल यादव के फैंस के लिए अच्छी खबर, बाहर आते ही इन फिल्मों से करेंगे धमाका

हालिया उदाहरणों पर नजर डालें तो एक बड़ी फिल्म में जहां लीड स्टार को लगभग 25 करोड़ रुपये मिले, वहीं उसी फिल्म में राजपाल यादव को करीब 1 करोड़ रुपये फीस दी गई। इसी तरह दूसरी फिल्मों में भी उनकी कमाई 1 से 3 करोड़ रुपये के बीच रही है। ‘ड्रीम गर्ल 2’ जैसी फिल्म के लिए उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपये, ‘भूल भुलैया 3’ के लिए करीब 2 से 3 करोड़ रुपये और ‘चंदू चैंपियन’ के लिए करीब 2 करोड़ रुपये मिलने की चर्चा रही है।