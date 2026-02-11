गोविंदा को निकाल मनोज बाजपेयी को लिया फिल्म में, परेश रावल ने ‘भागम भाग 2’ पर दिया अपडेट

फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। 'बॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने साफ कर दिया है कि इस बार गोविंदा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह अभिनेता मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इस नई जोड़ी को लेकर उत्साहित हैं, वहीं कई प्रशंसक पुराने कॉम्बिनेशन को मिस कर रहे हैं।