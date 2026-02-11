गोविंदा को निकाल मनोज बाजपेयी को लिया फिल्म में, परेश रावल ने ‘भागम भाग 2’ पर दिया अपडेट

Govinda-Manoj Bajpayee (सोर्स- एक्स)
Manoj Bajpayee Replaces Govinda in Bhagam Bhag 2: साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म ‘भागम भाग’ आज भी दर्शकों के बीच कल्ट स्टेटस रखती है। अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की तिकड़ी ने जिस तरह हंसी का तूफान खड़ा किया था, वो लंबे समय तक याद किया जाता रहा। अब लगभग दो दशक बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, लेकिन इस बार स्टारकास्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। 'बॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने साफ कर दिया है कि इस बार गोविंदा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह अभिनेता मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इस नई जोड़ी को लेकर उत्साहित हैं, वहीं कई प्रशंसक पुराने कॉम्बिनेशन को मिस कर रहे हैं।
पहली फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और कॉमेडी के साथ थ्रिल का अनोखा मिश्रण दर्शकों को खूब भाया था। अब सीक्वल में भी वही निर्देशक कमान संभाल रहे हैं। हालांकि इस बार कहानी और किरदारों की ऊर्जा में बदलाव देखने को मिलेगा। परेश रावल ने संकेत दिया है कि फिल्म में वो दोहरी भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिससे कहानी में और भी अधिक हास्य और भ्रम की स्थिति पैदा होगी।
गोविंदा का नाम ‘भागम भाग’ से अलग सोचना कई फैंस के लिए मुश्किल है। 90 के दशक में कॉमेडी के बादशाह माने जाने वाले गोविंदा ने अपनी टाइमिंग और डांस से अलग पहचान बनाई थी। हालांकि बीते वर्षों में उनका फिल्मी ग्राफ पहले जैसा नहीं रहा। उनके करियर को लेकर कई बार चर्चाएं भी होती रही हैं, लेकिन ‘भागम भाग 2’ में उनकी गैरमौजूदगी निश्चित तौर पर दर्शकों को चौंकाती है।
दूसरी ओर, मनोज बाजपेयी का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना दिलचस्प मोड़ है। गंभीर और गहन किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले मनोज को स्लैपस्टिक कॉमेडी में देखना दर्शकों के लिए नया अनुभव हो सकता है। अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, यह देखने वाली बात होगी।
फिल्म से जुड़े सूत्रों का मानना है कि मेकर्स इस बार पुराने फॉर्मूले को दोहराने के बजाय कुछ अलग पेश करना चाहते हैं। परेश रावल का डबल रोल कहानी में अतिरिक्त ट्विस्ट और कॉमिक कंफ्यूजन लाएगा। यही वजह है कि सीक्वल को सिर्फ पुरानी यादों के सहारे नहीं, बल्कि नई सोच के साथ तैयार किया जा रहा है।
