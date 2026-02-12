सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी आर्थिक तंगी की चपेट में घिर चुके हैं और 1990 के दशक के अंत में उनकी प्रोडक्शन कंपनी की फिल्मों के लगातार फेल होने के कारण वे करीब 90 करोड़ रुपये के कर्ज से जूझ रहे थे। उस मुश्किल दौर में बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत से बिना किसी उधार के मजबूती से अपने कदम जमा लिए। यशराज फिल्म्स से फिल्मों का ऑफर और बाद में 'कौन बनेगा करोड़पति' टीवी शो ने उन्हें पूरी तरह संकट से उबार दिया।