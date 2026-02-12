2 बार पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव, लगा था धोखाधड़ी और जाली साइन का आरोप

वहीं, इस बार जो वह जेल गए हैं उसकी शुरुआत साल 2010 में ही हो गई थी। उस समय उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया था। अपनी पहली फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के जुनून में उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। फिल्म जैसे-तैसे बनकर 2012 में रिलीज तो हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसी पिटी कि राजपाल कभी उस कर्ज से उबर ही नहीं पाए। कर्ज न चुका पाने पर कंपनी ने उन पर केस कर दिया, जो सालों तक खिंचता चला गया और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा और जेल जाना पड़ा।