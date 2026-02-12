जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सुनील पाल ने बताया उसका सच, डाउनफॉल पर दिया बयान

Sunil Pal on Rajpal Yadav Financial Struggle: बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को सालों तक हंसाने वाले राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता की कानूनी परेशानियों के बीच उनके करीबी दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने उनके संघर्ष भरे सफर पर खुलकर बात की है। करीब दो दशकों से अधिक पुरानी दोस्ती रखने वाले सुनील ने बताया कि किस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचे राजपाल अचानक आर्थिक संकट में फंसते चले गए।