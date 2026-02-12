राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी और शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि केस फाइल की समीक्षा के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनकी पहले जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने उल्लेख किया कि पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।