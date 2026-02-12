SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं सिद्दू मूसेवाला के माता-पिता, इस कारण लिया बड़ा फैसला

सिद्दू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने आरोप लगाया कि बंटी बैंस, गुरप्रीत सिंह भसीन और शब्बीर मोमिन नामक तीन डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर्स ने पिछले 1 साल से रैपर के गानों के मार्केटिंग राइट्स के तहत आने वाली आय से जुड़े वित्तीय ऑडिट और रॉयल्टी भुगतान नहीं किए हैं। साथ ही, बलकौर सिंह ने बताया कि 8 जून 2025 को उन्होंने पंजाब के डीजीपी के पास इस मामले की शिकायत की थी, जिसे बाद में मानसा SSP को जांच के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।