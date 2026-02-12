पापा की एक्स गर्लफ्रेंड को कुमार सानू के बेटे ने बताया मजाक, कुनिका पर बोले- उनकी बातों को कौन…

हाल ही में कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल और मशहूर गायक कुमार सानू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। कई यूजर्स ने दोनों के बीच समानता की बात कही, जिसके बाद पुराने दावे फिर से चर्चा में आ गए। गौरतलब है कि कुनिका ने एक रियलिटी शो के दौरान यह स्वीकार किया था कि उनका नाम कभी कुमार सानू के साथ जोड़ा गया था। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया।