पापा की एक्स गर्लफ्रेंड को कुमार सानू के बेटे ने बताया मजाक, कुनिका पर बोले- उनकी बातों को कौन…

Kumar Sanu Son Jaan Kumar Sanu (सोर्स- एक्स)
Kumar Sanu Son on Kunicka Sadanand Son: बॉलीवुड और टीवी जगत में इन दिनों एक नया विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। अभिनेत्री कुनिका सदानंद और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तान्या मित्तल के बीच चल रही ऑनलाइन तकरार ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले में सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी खुलकर सामने आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर दिए गए उनके बयान ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया है।
हाल ही में कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल और मशहूर गायक कुमार सानू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। कई यूजर्स ने दोनों के बीच समानता की बात कही, जिसके बाद पुराने दावे फिर से चर्चा में आ गए। गौरतलब है कि कुनिका ने एक रियलिटी शो के दौरान यह स्वीकार किया था कि उनका नाम कभी कुमार सानू के साथ जोड़ा गया था। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया।
तान्या मित्तल के फैंस द्वारा लगातार डायरेक्ट मैसेज मिलने के बाद जान कुमार सानू ने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पोस्ट में संकेतों में कहा कि इंडस्ट्री में जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, उसे लेकर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वह तान्या और फरहाना दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन अनावश्यक विवाद को हवा देना ठीक नहीं है।
जान का ये बयान कई लोगों ने कुनिका पर तंज के रूप में लिया। इससे पहले भी वह एक वीडियो में अपनी मां का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि उन्हें अपने परिवार के अतीत को लेकर सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके इन बयानों को भी उस पुराने विवाद से जोड़कर देखा गया।
जान इससे पहले भी कुनिका को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इशारों-इशारों में उनके निजी जीवन पर सवाल उठाए थे। हालांकि, इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था।
कुमार सानू और उनकी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के रिश्ते को लेकर भी समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। दोनों की शादी 1986 में हुई थी और कुछ वर्षों बाद अलगाव हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता रहा है कि उस दौर में सानू का नाम कुनिका के साथ भी जोड़ा गया था, हालांकि इन बातों पर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी राय रही है।
जान कुमार सानू, जो ‘बिग बॉस 14’ में नजर आ चुके हैं, पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनका अपने पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रहा। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उन्हें पिता का साथ नहीं मिला। ऐसे में जब भी कुमार सानू का नाम किसी विवाद से जुड़ता है, जान की प्रतिक्रियाएं सुर्खियां बन जाती हैं।
आज के दौर में निजी मतभेद भी सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो जाते हैं। कुनिका और तान्या के बीच शुरू हुई कहासुनी अब कई अन्य लोगों को भी अपनी ओर खींच चुकी है। फैंस की प्रतिक्रियाएं, वायरल तस्वीरें और तीखे बयान इस पूरे विवाद को लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं।
फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और नए खुलासे सामने आएंगे। इतना जरूर है कि इस ऑनलाइन जंग ने एक बार फिर से बॉलीवुड के पुराने रिश्तों और विवादों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
