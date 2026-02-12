जानबूझकर नहीं देना चाहते राजपाल यादव लोन? फेमस एक्टर ने किए तीखे सवाल, बोले- पत्नी जेल में क्यों नहीं?

Rajpal Yadav In Tihar Jail: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन बाहर उन्हें लेकर चर्चाएं और विवाद थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में एकजुट दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान (KRK) ने कुछ ऐसे दावे किए हैं, जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। केआरके ने न केवल राजपाल की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उनकी पत्नी की कानूनी स्थिति को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है।