लड़कियों से बदसलूकी और छेड़छाड़ पर भड़की जैस्मीन, कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, बीच में रोका शो

जैस्मीन न केवल पुरुषों को सही निर्देश दिए बल्कि भीड़ से भी अपील भी की कि वे लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। बता दें, इस साहसिक कदम के लिए उन्हें जोरदार तालियों और खूब सपोर्ट मिला। जैस्मीन सैंडलस ने अपने कई हिट गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनके गाने जैसे 'शरारत', 'इल्लीगल वेपन', 'तरस', और 'धुरंधर' को फैंस ने खूब प्यार दिया है। वो इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं, जिनका जन्म जालंधर में हुआ और वे कैलिफोर्निया में पली-बढ़ी हैं। उनका पहला बड़ा हिट गाना 'मुस्कान' साल 2007 में आया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी किक फिल्म के गाने 'मुझे यार ना मिले ते मर जावां' से अपनी जगह बनाई।