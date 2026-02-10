10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

23 साल बाद ‘बागबान’ पर Gen-Z का हमला! क्या अमिताभ बच्चन नहीं, बच्चे थे सही?

Gen Z Calls Amitabh Bachchan Real Villain: 20 साल बाद भी फिल्म 'बागबान' की कहानी और उसकी सामाजिक थीम्स पर बहस जारी है। Gen-Z की नई पीढ़ी ने इस फिल्म को देखकर कई सवाल उठाए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 10, 2026

फिल्म 'बागबान'

फिल्म 'बागबान' (सोर्स: IMDb)

Gen Z Calls Amitabh Bachchan Real Villain: रवि चोपड़ा की फेमस पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'बागबान' (2003) को अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जोड़ी ने काफी लोकप्रियता दिलाई थी। माता-पिता और बच्चों के बीच रिश्तों की मार्मिक कहानी ने दर्शकों के दिलों को झकझोरा था। हालांकि, फिल्म में बच्चों द्वारा अपने माता-पिता की उपेक्षा को दर्शाने वाले संदेश को लेकर अब 23 साल बाद एक नया दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है।

Gen-Z कंटेंट क्रिएटर के जरिए बनाया गया वीडियो पर छिड़ा विवाद

हालिया में अमिताभ बच्चन के बेटे संजय मल्होत्रा के किरदार समीर सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक Gen-Z कंटेंट क्रिएटर के जरिए बनाया गया एक वीडियो शेयर किया। बता दें, वीडियो में फिल्म की कहानी को नई तरह से देखने का आग्रह किया है और विशेष रूप से समीर सोनी के किरदार को सही बताया है। बता दें, वीडियो में क्रिएटर का कहना है कि समीर सोनी का किरदार एक ‘ग्रीन फ्लैग’ यानी सही और सहायक पति की तरह है और वो अपनी पत्नी की बात सुनता है, समय पर घर आता है, उसकी एनिवर्सरी याद रखता है और दोनों के बीच स्वस्थ संवाद होता है। साथ ही, वो अपनी पत्नी से बैंक की सेविंग्स और भविष्य की योजना जैसे मुद्दे पर सीधी बात करता है, जो कि बहुत जरूरी भी है।

इतना ही नहीं, इस वीडियो में अमिताभ बच्चन के किरदार की खूब आलोचना भी होती है, खासकर उनके घर में सुबह-शाम टाइपराइटर बजाने के तरीके पर और बताया जाता है कि उनकी आदतें परिवार के बाकी सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं, जबकि वे रिटायर्ड व्यक्ति हैं और उनके पास अपना समय होता है। इसी वजह से वीडियो में ये भी कहा गया है कि उनके बच्चे जिन्हें ऑफिस जाना होता है, उन्हें नींद और आराम चाहिए क्योंकि वे सुबह जल्दी उठते हैं।

आज की पीढ़ी की नजर में ये कहानी है चुनौतीपूर्ण

बता दें, इस नए नजरिए ने दर्शकों के बीच गहरी बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने इस वीडियो के सपोर्ट में कमेंट किए और फिल्म की पुरानी पीढ़ी की इस व्याख्या पर पुनर्विचार किया है। जिस पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "बिल्कुल सही कहा आपने," तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "बागबान को लेकर मेरा नजरिया बदल गया, मैं अब टीम चिल्ड्रन में हूं।" तो तीसरे ने स्वीकार किया कि फिल्म देखने पर बच्चों के लिए अपराधबोध का भाव जोरदार था, लेकिन अब सोशल मीडिया की नई सोच ने कहानी के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाल दी है।

फिल्म 'बागबान' में सलमान खान ने भी अमिताभ बच्चन के गोद लिए पुत्र की रोल निभाई थी, लेकिन आज की पीढ़ी की नजर में ये कहानी कई मायनों में चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। नया कंटेंट और नई सोच फिल्म के पारंपरिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ परिवार, रिश्तों और जिम्मेदारी की जटिलताओं को समझने में भी मदद कर रही है। इस चर्चा से ये साफ होता है कि समय के साथ कहानियों की व्याख्या भी बदलती रहती है और फिल्मों के सामाजिक संदेशों को कई बार नए संदर्भ में देखना आवश्यक हो जाता है। 'बागबान' की इस नई बहस ने परिवार और रिश्तों पर विचार करने का एक नया अवसर पेश किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

10 Feb 2026 02:19 pm

Published on:

10 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 23 साल बाद ‘बागबान’ पर Gen-Z का हमला! क्या अमिताभ बच्चन नहीं, बच्चे थे सही?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मैंने उनपर बंदूक तान दी…गोविंदा का शॉकिंग खुलासा, बोले- देर रात मेरे घर के बाहर आए लोग

Govinda Recalls Facing Mob At His Home
बॉलीवुड

‘वड़ा पाव गर्ल’ ने की दूसरी शादी! लाल जोड़े में तस्वीरें की शेयर, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

'वाला पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित
बॉलीवुड

राजपाल यादव के जेल जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खराब समय की वजह से…

राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। वह इस समय जेल में हैं। ऐसे में सोनू सूद ने उनके करियर पर बयान दिया है और उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बताया है।
बॉलीवुड

रेखा-अमिताभ के टूटे रिश्ते पर समय रैना ने ली चुटकी, अर्चना पूरन सिंह से बोले- जया बच्चन से हार गईं एक्ट्रेस

Samay Raina on Rekha-Amitabh Bachchan
बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, अफेयर और बेटे के करियर पर दिया करारा जवाब, बोले- मेरे घर के ही लोग…

गोविंदा ने आखिरकार अपनी पत्नी के आरोपों का जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए राजनीति तक छोड़ दी थी। गोविंदा ने कहा कि जब परिवार के लोग ही ऐसा बोलेंगे तो मैं फिर कहां जाऊंगा?
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.