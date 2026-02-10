23 साल बाद ‘बागबान’ पर Gen-Z का हमला! क्या अमिताभ बच्चन नहीं, बच्चे थे सही?

हालिया में अमिताभ बच्चन के बेटे संजय मल्होत्रा के किरदार समीर सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक Gen-Z कंटेंट क्रिएटर के जरिए बनाया गया एक वीडियो शेयर किया। बता दें, वीडियो में फिल्म की कहानी को नई तरह से देखने का आग्रह किया है और विशेष रूप से समीर सोनी के किरदार को सही बताया है। बता दें, वीडियो में क्रिएटर का कहना है कि समीर सोनी का किरदार एक ‘ग्रीन फ्लैग’ यानी सही और सहायक पति की तरह है और वो अपनी पत्नी की बात सुनता है, समय पर घर आता है, उसकी एनिवर्सरी याद रखता है और दोनों के बीच स्वस्थ संवाद होता है। साथ ही, वो अपनी पत्नी से बैंक की सेविंग्स और भविष्य की योजना जैसे मुद्दे पर सीधी बात करता है, जो कि बहुत जरूरी भी है।