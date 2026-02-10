यश की Toxic पर फिर मचा बवाल, मेकर्स पर दर्ज हुई FIR, जानें नए विवाद का कारण

बता दें, बेंगलुरु में जंगल की जमीन पर सेट बनाने के लिए प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस पर कई पेड़ों को बिना अनुमति काटने का आरोप है। 2 साल पहले, यानी 2024 में ही कर्नाटक वन विभाग ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। इस FIR में वन प्राधिकरण के अलावा केनरा बैंक और हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) के जनरल मैनेजरों के भी नाम शामिल हैं। खबरों के मुताबिक सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पेड़ों की कटाई की पुष्टि भी की गई थी।