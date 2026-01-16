‘टॉक्सिक’ से क्लैश के बीच ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट फाइनल, आदित्य धर ने किया कन्फर्म

'धुरंधर 2' रिलीज डेट अपडेट (फोटो सोर्स: IMDb)
Dhurandhar 2 Release Update: 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फिल्म न सिर्फ अपनी दमदार कहानी, बल्कि अपने यादगार किरदारों के लिए भी खास पहचान बना चुकी है। निर्देशक आदित्य धर के काम की भी हर तरफ जमकर तारीफ हुई है। दर्शक ‘धुरंधर 2’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इस इंतजार पर अब खुद आदित्य धर ने कन्फर्मेशन दिया है।
हाल ही में अभिनेता यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ का प्रोमिसिंग टीजर रिलीज होने के बाद दर्शकों को लगने लगा था कि शायद ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट टल सकती है। दरअसल, 19 मार्च को ही ‘टॉक्सिक’ रिलीज होने वाली है, और इसी दिन पहले से ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट भी तय है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या मेकर्स फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला ले सकते हैं।
सोशल मीडिया पर एक इंटरेक्शन के दौरान जब एक यूजर ने आदित्य धर से ‘धुरंधर’ की तारीफ करते हुए ‘धुरंधर 2’ के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया:
“सो स्वीट! शुक्रिया, 19 मार्च को सिनेमाघरों में मिलते हैं।”
आदित्य धर के इस जवाब ने साफ कर दिया कि ‘धुरंधर 2’ तय तारीख पर ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर चल रही पोस्टपोन की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं।
‘धुरंधर 2’ को 19 मार्च 2026, ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। एक और खास बात जो हाल ही में सामने आई है, वह यह कि हालांकि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार रेहमान डकैत मारा जाता है, लेकिन इस किरदार की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने इसे ‘धुरंधर 2’ में एक बार फिर दिखाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना इसके लिए करीब एक हफ्ते की शूटिंग करेंगे। यह किरदार किस रूप में नजर आएगा, इसका खुलासा ‘धुरंधर 2’ के रिलीज होने के बाद ही हो पाएगा।
