‘टॉक्सिक’ से क्लैश के बीच ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट फाइनल, आदित्य धर ने किया कन्फर्म

‘धुरंधर 2’ को 19 मार्च 2026, ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। एक और खास बात जो हाल ही में सामने आई है, वह यह कि हालांकि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार रेहमान डकैत मारा जाता है, लेकिन इस किरदार की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने इसे ‘धुरंधर 2’ में एक बार फिर दिखाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना इसके लिए करीब एक हफ्ते की शूटिंग करेंगे। यह किरदार किस रूप में नजर आएगा, इसका खुलासा ‘धुरंधर 2’ के रिलीज होने के बाद ही हो पाएगा।