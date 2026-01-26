Border 2: ‘बॉर्डर 2’ के 5 दमदार सीन जिन्हें देखकर रोक नहीं पाएंगे आंसू, अंदर तक हिलाकर रख देगी देशभक्ति की भावना

Border 2 Best Emotional Scenes (सोर्स एक्स-@TamannaahB21527)
Border 2 Best Emotional Scenes: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही धमाल मचा रही है। फिल्म ने महज तीन दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बीच चलिए आपको इसके पांच ऐसे दमदार सीन के बारे में बताते हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी।
इस फिल्म का सबसे भावुक कर देने वाला पल है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों की झलक। फिल्म के आखिर में बॉर्डर के पहले पार्ट के कलाकार भी नजर आते हैं जो शहीद हो गए थे। सनी देओल सभी शहीदों को सलाम करते हुए नजर आते हैं। जिस किसी ने भी ये सीन स्क्रीन पर देखा, वो खुद के आंसू रोक ही नहीं पाया।
फिल्म में निर्मल सिंह का किरदार निभा रहे दिलजीत दोसांझ जब दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है तो उनकी बहन वरुण धवन यानी होशियार सिंह दहिया से कहती है कि उन्हें उनके भाई को प्लीज वापस ला दो। ये सीन भी हर किसी को रुलाकर चला जाता है।
इसके अलावा फिल्म में एक और भावुक कर देने वाला सीन तब आता है जब एक फौजी के घर से आई चिट्ठी में उसकी मां के निधन की सूचना होती है जबकि दूसरे ही फौजी के घर बेटी का जन्म होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद जवान अपनी बेटी का नाम दोस्त की मां के नाम पर ही रख देता है।
इसके अलावा फिल्म में एक इमोशनल सीन तब आता है जब सनी देओल यानी फतेह सिंह और मोना के बेटे का पार्थिव शरीर उनके घर पर आता है। ये सीन भी थिएटर्स पर जब स्क्रीन पर आता है तो काफी इमोशनल कर देता है।
फिल्म में एक और भावुक सीन है जब लेफ्टिनेंट करनल की भूमिका निभा रहे अहान शेट्टी शहीद हो जाते हैं। जिस तरह से उनके आखिरी पलों में भी हार ना मानने के जज्बे को दिखाया जाता है। इसे देवी मां से जोड़ा जाता है वो वाकई में हर किसी को रुला जाता है।
