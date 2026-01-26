बॉलीवुड अब नहीं रुकेगा...Dhurandhar और Border 2 की कामयाबी पर करण जौहर ने दिया रिएक्शन

दरअसल, करण जौहर का ये बयान ऐसे समय आया है जब बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों की लाइन लगी है। 'धुरंधर' की भारी सक्सेस के बाद अब मेकर्स इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' लेकर आ रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज होगी। मजेदार बात ये है कि इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) से होने वाली है। बता दें, करण जौहर की बात सच साबित हो रही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अपने पुराने गौरव की ओर लौट रही है और दर्शक थिएटर में वापस लौट आए हैं।