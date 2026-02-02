Border 2 Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने रविवार को काटा गदर, 10वें दिन 3 बड़ी फिल्मों को धोया

रविवार की छुट्टी का फिल्म को भरपूर फायदा मिला है। सुबह के शोज में जहां ऑक्यूपेंसी 18% के करीब थी, वहीं शाम होते-होते यह 52.61% तक पहुंच गई। यानी शाम के समय सिनेमाघरों में पैर रखने की जगह नहीं थी। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन की अदाकारी को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। भले ही 10वें दिन फिल्म ने इतिहास रचा है, लेकिन असली परीक्षा आज (दूसरे सोमवार) से शुरू होगी। इस हफ्ते कोई बड़ी छुट्टी नहीं है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कलेक्शन में गिरावट आ सकती है।