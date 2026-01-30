Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिनों में किए 10 रिकॉर्ड ध्वस्त, जानें 1 हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन

बॉर्डर 2 का 7 दिनों में किया धांसू कलेक्शन
Border 2 Box Office Collection Day 7: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना एक हफ्ता पूरा कर लिया है। फिल्म 23 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में न केवल घरेलू बॉक्स ऑफिस में शानदार कमाई कर मेकर्स को मालामाल कर दिया है, बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया है। ऐसे में फिल्म ने 7 दिनों में 10 रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गए हैं।
Sacnilk की ताना रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने अपने सातवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि वर्किंग डे होने के कारण यह छठे दिन (13 करोड़) के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिल्म ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत बनाई हुई है।
फिल्म के हफ्ते भर के कलेक्शन पर नजर डाले तो इसकी शुरुआत 30 करोड़ रुपये से हुई थी, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर (चौथे दिन) बढ़कर रिकॉर्ड 59 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। अब एक हफ्ते बाद भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 224.25 करोड़ रुपये हो चुका है।
‘बॉर्डर 2’ की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने पहले सात दिनों की कमाई के मामले में बॉलीवुड की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में 'धुरंधर', 'छावा', 'दंगल', 'बजरंगी भाईजान', 'सुल्तान' ' टाइगर जिंदा है, पद्मावत, सैयारा समेत कई फिल्में शामिल हैं।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 6 दिनों के अंदर ही फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 255 करोड़ पहुंच गया था, वहीं विदेशों (ओवरसीज) से इसे 40 करोड़ से ज्यादा का प्यार मिला। सातवें दिन के कलेक्शन को मिलाकर फिल्म अब वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है।
मेकर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर अब दूसरे वीकेंड पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही, तो बहुत जल्द यह 500 करोड़ के क्लब की तरफ कदम बढ़ा देगी।
