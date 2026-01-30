Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिनों में किए 10 रिकॉर्ड ध्वस्त, जानें 1 हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 7: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना एक हफ्ता पूरा कर लिया है। फिल्म 23 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने पहले सात दिनों में न केवल घरेलू बॉक्स ऑफिस में शानदार कमाई कर मेकर्स को मालामाल कर दिया है, बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया है। ऐसे में फिल्म ने 7 दिनों में 10 रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गए हैं।