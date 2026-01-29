थिएटर में चल रही थी ‘बॉर्डर 2’, बाहर बैठे रहे सुनील शेट्टी, बेटे की फिल्म देखने के लिए रखी ये शर्त

Suniel Shetty On Not Watching Border 2: देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत फिल्म ‘बॉर्डर 2’ इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दर्शक न सिर्फ फिल्म की कहानी और एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इसे 1997 की सुपरहिट ‘बॉर्डर’ की विरासत को आगे बढ़ाने वाली फिल्म भी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म देखने से मना कर दिया है। जी हां, हैरानी की बात ये है कि फिल्म से गहरा जुड़ाव होने के बावजूद सुनील शेट्टी ने अब तक ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं।