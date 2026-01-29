29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिर्फ एक बीमारी ने एक्ट्रेस से छीन लिया सबकुछ, बदली आवाज और पहचानना हुआ मुश्किल…अब ऐसे काट रही हैं जिंदगी

90s Actress And Pop Singer Raageshwari: एक्ट्रेस Raageshwari ने मौत को मात देकर जो साहस और जज्बा दिखाया, जिसमें उनकी जिंदगी में कई परिवर्तन ला दिए, उनकी आवाज भी बदल गई और उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 29, 2026

सिर्फ एक बीमारी ने एक्ट्रेस से छीन लिया सबकुछ, बदली आवाज और पहचानना हुआ मुश्किल...अब ऐसे काट रही हैं जिंदगी

एक्ट्रेस रागेश्वरी (सोर्स: x @aadmi_se अकाउंट के द्वारा)

90s Actress And Pop Singer Raageshwari: 90 के दौर की सुपरहिट फिल्म 'आंखें' तो आप सबको याद ही होंगी। गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर इस फिल्म ने थिएटर पर धमाल मचा दिया था। बता दें, इस फिल्म में चंकी पांडे की प्रेमिका 'प्रिया मोहन' का किरदार निभाने वाली मासूम-सी एक्ट्रेस रागेश्वरी (Raageshwari) रातोंरात स्टार बन गई थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाबी के शिखर पर बैठी इस एक्ट्रेस की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया? तो आइए जानते हैं रागेश्वरी के फर्श से अर्श और फिर गुमनामी से नई पहचान तक की पूरी कहानी।

बदली आवाज और एक्ट्रेस को पहचानना हुआ मुश्किल

एक्ट्रेस रागेश्वरी ने साल 1993 में डेविड धवन की फिल्म 'आंखें' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'जिद', 'दिल आ गया' और 'दिल कितना नादान है' जैसी कई फिल्मों में काम किया। बता दें, एक्टिंग के साथ-साथ रागेश्वरी को संगीत विरासत में मिला था और उनके पिता त्रिलोक सिंह लूंबा एक नेशनल अवॉर्ड विनर म्यूजिशियन थे। रागेश्वरी ने भी 'दुनिया' और 'प्यार का रंग' जैसे हिट म्यूजिक एल्बम दिए और वे MTV की फेमस होस्ट भी रहीं।

इतना ही नहीं, जब रागेश्वरी का करियर 7वें आसमान पर था, तभी साल 2000 की शुरुआत में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। उन्हें 'बेल्स पाल्सी' (Bell's Palsy) नाम की बीमारी हो गई, जिसके वजह से उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और इस बीमारी का असर उनकी आवाज पर भी पड़ा। दरअसल, एक सिंगर और एक्टर के लिए चेहरा और उनका आवाज ही सब कुछ होते हैं और तब रागेश्वरी ने दोनों ही खो दिए थे।

वरना ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन रागेश्वरी ने अपनी लाइफ से कभी-भी हार नहीं मानी और उन्होंने दवाओं के साथ-साथ योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का भी सहारा लिया। अपनी इच्छाशक्ति के दम पर उन्होंने ना केवल इस बीमारी को मात दी, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। साल 2011 में उन्होंने 'बिग बॉस 5' के जरिए दोबारा पर्दे पर कमबैक की, जहां लोगों ने उनकी सादगी को खूब पसंद किया।

फिल्म इंडस्ट्री और चकाचौंध भरी रंगीनी से दूर

अब रागेश्वरी फिल्म इंडस्ट्री और चकाचौंध भरी रंगीनी से दूर लंदन में बस चुकी हैं। बता दें, साल 2014 में उन्होंने लंदन के फेमस वकील सुधांशु स्वरूप से शादी की और उनकी एक प्यारी-सी बेटी भी है और वे अपनी फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। अब रागेश्वरी भले ही फिल्मों में नजर नहीं आतीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। आज वे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडफुलनेस कोच और लेखिका (Author) हैं। वे लोगों को मानसिक शांति और खुश रहने के तरीके सिखाती हैं और सोशल मीडिया पर भी वे काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 2.30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

29 Jan 2026 02:50 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिर्फ एक बीमारी ने एक्ट्रेस से छीन लिया सबकुछ, बदली आवाज और पहचानना हुआ मुश्किल…अब ऐसे काट रही हैं जिंदगी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

dhurndhar 2
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Mardani 3 Rani Mukerji Trolled after his statement said Wives Should Raise Their Voice Against Husbands
बॉलीवुड

थिएटर में चल रही थी ‘बॉर्डर 2’, बाहर बैठे रहे सुनील शेट्टी, बेटे की फिल्म देखने के लिए रखी ये शर्त

Suniel Shetty On Not Watching Border 2
बॉलीवुड

क्या ये बीमार है… वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल

क्या ये बीमार है... वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.