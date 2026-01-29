सिर्फ एक बीमारी ने एक्ट्रेस से छीन लिया सबकुछ, बदली आवाज और पहचानना हुआ मुश्किल...अब ऐसे काट रही हैं जिंदगी

एक्ट्रेस रागेश्वरी (सोर्स: x @aadmi_se अकाउंट के द्वारा)
90s Actress And Pop Singer Raageshwari: 90 के दौर की सुपरहिट फिल्म 'आंखें' तो आप सबको याद ही होंगी। गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर इस फिल्म ने थिएटर पर धमाल मचा दिया था। बता दें, इस फिल्म में चंकी पांडे की प्रेमिका 'प्रिया मोहन' का किरदार निभाने वाली मासूम-सी एक्ट्रेस रागेश्वरी (Raageshwari) रातोंरात स्टार बन गई थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाबी के शिखर पर बैठी इस एक्ट्रेस की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया? तो आइए जानते हैं रागेश्वरी के फर्श से अर्श और फिर गुमनामी से नई पहचान तक की पूरी कहानी।
एक्ट्रेस रागेश्वरी ने साल 1993 में डेविड धवन की फिल्म 'आंखें' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'जिद', 'दिल आ गया' और 'दिल कितना नादान है' जैसी कई फिल्मों में काम किया। बता दें, एक्टिंग के साथ-साथ रागेश्वरी को संगीत विरासत में मिला था और उनके पिता त्रिलोक सिंह लूंबा एक नेशनल अवॉर्ड विनर म्यूजिशियन थे। रागेश्वरी ने भी 'दुनिया' और 'प्यार का रंग' जैसे हिट म्यूजिक एल्बम दिए और वे MTV की फेमस होस्ट भी रहीं।
इतना ही नहीं, जब रागेश्वरी का करियर 7वें आसमान पर था, तभी साल 2000 की शुरुआत में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। उन्हें 'बेल्स पाल्सी' (Bell's Palsy) नाम की बीमारी हो गई, जिसके वजह से उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और इस बीमारी का असर उनकी आवाज पर भी पड़ा। दरअसल, एक सिंगर और एक्टर के लिए चेहरा और उनका आवाज ही सब कुछ होते हैं और तब रागेश्वरी ने दोनों ही खो दिए थे।
वरना ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन रागेश्वरी ने अपनी लाइफ से कभी-भी हार नहीं मानी और उन्होंने दवाओं के साथ-साथ योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का भी सहारा लिया। अपनी इच्छाशक्ति के दम पर उन्होंने ना केवल इस बीमारी को मात दी, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। साल 2011 में उन्होंने 'बिग बॉस 5' के जरिए दोबारा पर्दे पर कमबैक की, जहां लोगों ने उनकी सादगी को खूब पसंद किया।
अब रागेश्वरी फिल्म इंडस्ट्री और चकाचौंध भरी रंगीनी से दूर लंदन में बस चुकी हैं। बता दें, साल 2014 में उन्होंने लंदन के फेमस वकील सुधांशु स्वरूप से शादी की और उनकी एक प्यारी-सी बेटी भी है और वे अपनी फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। अब रागेश्वरी भले ही फिल्मों में नजर नहीं आतीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। आज वे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडफुलनेस कोच और लेखिका (Author) हैं। वे लोगों को मानसिक शांति और खुश रहने के तरीके सिखाती हैं और सोशल मीडिया पर भी वे काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 2.30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
