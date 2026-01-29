सिर्फ एक बीमारी ने एक्ट्रेस से छीन लिया सबकुछ, बदली आवाज और पहचानना हुआ मुश्किल...अब ऐसे काट रही हैं जिंदगी

अब रागेश्वरी फिल्म इंडस्ट्री और चकाचौंध भरी रंगीनी से दूर लंदन में बस चुकी हैं। बता दें, साल 2014 में उन्होंने लंदन के फेमस वकील सुधांशु स्वरूप से शादी की और उनकी एक प्यारी-सी बेटी भी है और वे अपनी फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। अब रागेश्वरी भले ही फिल्मों में नजर नहीं आतीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। आज वे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडफुलनेस कोच और लेखिका (Author) हैं। वे लोगों को मानसिक शांति और खुश रहने के तरीके सिखाती हैं और सोशल मीडिया पर भी वे काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 2.30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।