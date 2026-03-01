‘धुरंधर 2’ रिलीज होते ही आदित्य धर को मांगनी पड़ी माफी, दर्शकों से बोले डायरेक्टर- माफ कर दीजिए

Aditya Dhar Apology Amid Dhurandhar 2 Released: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के पेड प्रिव्यू ने 18 मार्च को दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि फिल्म के रिलीज होते ही डायरेक्टर आदित्य धर को आखिर क्यों माफी मांगनी पड़ी, चलिए जानते हैं।