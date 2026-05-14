रिलीज से पहले ही ‘रामायणम्’ को लगा झटका, 4000 करोड़ की फिल्म अब पड़ेगी और महंगी, माता सीता बनी वजह!

Sai Pallavi Hindi Controversy: साउथ सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा हिंदी को लेकर चर्चा में हैं। नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' में माता सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। वजह बनी उनकी हालिया हिंदी फिल्म एक दिन, जिसमें उनकी हिंदी और उच्चारण को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही उनकी हालिया रिलीज फिल्म एक दिन भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है।