कान्स 2026 में ‘जेंडर एग्नोस्टिक’ कमेंट के बाद आलिया भट्ट हुईं जमकर ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत के दौरान जब आलिया से पूछा गया कि वे सिनेमा में क्या बदलाव देखना चाहती हैं, तो उन्होंने हॉलीवुड की कई कामयाब फिल्मों जैसे ‘बार्बी’, ‘वुदरिंग हाइट्स’ और ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ का एक्जैम्पल दिया, जिनकी फैन महिलाएं थीं। इसके बाद उन्होंने भारत में फिल्मों और उनके दर्शकों के बारे में कहा, "इंडिया में जब हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं तो नजर आता है कि 75% दर्शक महिलाएं हैं, फिर भी फिल्मों में मेल दर्शक को ध्यान में रखा जाता है। मुझे यही हैरानी होती है कि अगर हम सिर्फ मेल दर्शकों को ही महत्व देते हैं तो महिलाओं का क्या?"