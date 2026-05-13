अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देख रोने लगीं जेनेलिया डिसूजा, ‘राजा शिवाजी’ को लेकर किया खुलासा

Genelia Dsouza On Abhishek Bachchan Performance: बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा इन दिनों फिल्म राजा शिवाजी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जेनेलिया ने फिल्म से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को भावुक कर दिया। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म में अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।