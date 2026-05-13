अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देख रोने लगीं जेनेलिया डिसूजा, ‘राजा शिवाजी’ को लेकर किया खुलासा

Genelia Dsouza On Abhishek Bachchan Performance (सोर्स- @tahirjasus)
Genelia Dsouza On Abhishek Bachchan Performance: बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा इन दिनों फिल्म राजा शिवाजी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जेनेलिया ने फिल्म से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को भावुक कर दिया। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म में अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
जेनेलिया ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने फिल्म के कुछ खास सीन देखे तो वो काफी इमोशनल हो गई थीं। उनके मुताबिक अभिषेक बच्चन ने किरदार को जिस गहराई और ईमानदारी से निभाया, उसने हर किसी के दिल को छू लिया। अभिनेत्री ने कहा कि कई ऐसे पल थे जहां उन्हें लगा कि स्क्रीन पर सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि असली भावनाएं दिखाई दे रही हैं।
फिल्म राजा शिवाजी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि रिश्तों और भावनाओं की भी कहानी है। जेनेलिया ने बताया कि फिल्म में दिखाया गया दो भाइयों का रिश्ता उनके लिए सबसे ज्यादा खास रहा। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें इस ऐतिहासिक रिश्ते की गहराई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने कहानी को समझा, वो उससे जुड़ती चली गईं।
इंटरव्यू के दौरान रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की दोस्ती को लेकर भी जेनेलिया ने कई दिलचस्प बातें बताईं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बेहद खास बॉन्डिंग है। जेनेलिया ने याद करते हुए बताया कि जब अभिषेक की शादी हुई थी तब रितेश काफी ज्यादा भावुक और एक्साइटेड थे। उनके मुताबिक दोनों की दोस्ती सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं बल्कि परिवार जैसी है।
जेनेलिया ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों ने राजा शिवाजी को अपनी फिल्म की तरह अपनाया है। उनके अनुसार दर्शकों का प्यार और सम्मान देखकर पूरी टीम बेहद खुश है। अभिनेत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी कहानी बन चुकी है।
उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी तक छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और प्रेरणा को पहुंचाना भी था। जेनेलिया के मुताबिक उनके परिवार में भी शिवाजी महाराज को एक आदर्श की तरह देखा जाता है।
जेनेलिया ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर फिल्म इंडस्ट्री को स्वार्थी बताते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा यहां लोगों को एक-दूसरे के साथ खड़े होते देखा है। अभिनेत्री ने कहा कि जब लोग मिलकर किसी अच्छी कहानी के लिए काम करते हैं, तब उसका असर सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचता है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर फिल्म राजा शिवाजी के प्रोमो लॉन्च से जुड़े वीडियोज को शेयर किया गया है।
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