प्रतीक यादव को पसंद थे फिल्में और गाने, आदित्य रॉय कपूर संग फोटो शेयर कर लिखा था स्पेशल मैसेज

प्रतीक यादव लखनऊ के फिटनेस जगत में काफी पॉपुलर थे और खबरों के मुताबिक वह "द फिटनेस प्लैनेट" नाम से एक जिम चलाते थे। वह अक्सर हेल्थ, बॉडीबिल्डिंग और फिटनेस से जुड़ी चीजों में ही अपना टाइम बिताते थे। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव को गानों और फिल्मों का भी शोक था। उन्होंने कुछ समय पहले आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। जो मुंबई में आयोजित 'लोलापालूजा' (Lollapalooza) म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान की है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें गाने पसंद थे जिस वजह से वह इस कॉन्सर्ट में पहुंचे थे।