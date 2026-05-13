1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ की अभिनेता ने उड़ाई धज्जियां, मोहन कपूर बोले- फिल्म को लेकर इतना क्रेज क्यों?

Mohan Kapur On Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता मोहन कपूर ने हाल ही में सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन मोहन कपूर का कहना है कि वो अब भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए कि आखिर फिल्म को लेकर इतना बड़ा क्रेज क्यों बना हुआ है।