Dhurandhar 2: ‘दंगल’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, ‘धुरंधर 2’ दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने से बस इतने कदम दूर

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection: स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की तैयारी में है। रिलीज के छह हफ्ते बाद भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं है और अब यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में नया उलटफेर करने जा रही है। कमाई के आंकड़े बता रहे हैं कि फिल्म अब 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ने से बेहद करीब पहुंच चुकी है।