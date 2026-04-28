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Dhurandhar 2: ‘दंगल’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, ‘धुरंधर 2’ दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने से बस इतने कदम दूर

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल अब भी जारी है। फिल्म अब दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने से कुछ कदम ही दूर है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection: स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की तैयारी में है। रिलीज के छह हफ्ते बाद भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं है और अब यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में नया उलटफेर करने जा रही है। कमाई के आंकड़े बता रहे हैं कि फिल्म अब 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ने से बेहद करीब पहुंच चुकी है।

फिल्म ने देश और विदेश दोनों बाजारों में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि ट्रेड सर्किल में अब चर्चा सिर्फ एक सवाल की है- क्या 'धुरंधर 2' इस हफ्ते भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी?

40 दिन बाद भी जारी है तूफानी कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Gross Collection)

रिलीज के 40 दिन बाद भी फिल्म सिनेमाघरों में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। शुरुआती हफ्तों में रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली इस फिल्म ने अब तक भारत में शानदार नेट कलेक्शन दर्ज किया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कुल कमाई लगातार बढ़ रही है। फिल्म ने अब 1,779.02 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

हालांकि अब रोजाना कलेक्शन पहले से कम हुआ है, लेकिन फिल्म अभी भी करोड़ों रुपये जोड़ रही है। यही वजह है कि इसका सफर अभी खत्म नहीं माना जा रहा।

'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड खतरे में

भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल 'बाहुबली 2' लंबे समय से शीर्ष फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन अब धुरंधर 2 उससे सिर्फ कुछ करोड़ रुपये पीछे बताई जा रही है। बाहुबली ने 1788.06 करोड़ कमाए थे।

अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही, तो आने वाले कुछ दिनों में रणवीर सिंह की यह फिल्म एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ सकती है। ऐसा होते ही यह फिल्म इतिहास के पन्नों में नया अध्याय लिख देगी।

दंगल का ताज भी सुरक्षित नहीं?

फिलहाल आमिर खान की दंगल भारतीय फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई में नंबर एक मानी जाती है। लेकिन धुरंधर 2 जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे अब इस रिकॉर्ड पर भी चर्चा तेज हो गई है। दंगल का रिकॉर्ड कलेक्शन 2,070 करोड़ का है, इसलिए फिलहाल धुरंधर 2 इससे काफी पीछे है।

ट्रेड विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर फिल्म को कुछ और बाजारों से समर्थन मिला या लंबा रन जारी रहा, तो दंगल की स्थिति भी चुनौती में आ सकती है।

रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। लंबे समय से एक विशाल ब्लॉकबस्टर की तलाश में लगे अभिनेता ने इस फिल्म से जबरदस्त वापसी की है। एक्शन, स्टाइल और बड़े पैमाने पर बनी कहानी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया।कई सिनेमाघरों में फिल्म अभी भी दर्शकों को खींच रही है, जो इसकी लोकप्रियता का बड़ा संकेत है।

आदित्य धर का कमाल

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने कहानी को बड़े स्तर पर पेश किया। दमदार एक्शन, देशभक्ति का भाव और बड़े सितारों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। यही कारण है कि फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

अब सबकी नजर अगले रिकॉर्ड पर

फिलहाल धुरंधर 2 के सामने पहला लक्ष्य बाहुबली 2 को पीछे छोड़ना है। इसके बाद नजरें सीधे दंगल के रिकॉर्ड पर टिक जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म कितने और रिकॉर्ड अपने नाम करती है।

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Published on:

28 Apr 2026 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2: ‘दंगल’ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा, ‘धुरंधर 2’ दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने से बस इतने कदम दूर

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