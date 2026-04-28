पंजाबी आ गए ओए! जिमी फॉलन के शो में पहुंचे दिलजीत दोसांझ, होस्ट को करा दिया भांगड़ा

Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वाले दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर छा गए हैं। अपनी आवाज, अंदाज और जबरदस्त ऊर्जा से फैंस का दिल जीतने वाले दिलजीत ने मशहूर अमेरिकी शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में धमाकेदार वापसी की है। इस बार उन्होंने सिर्फ गाना ही नहीं गाया, बल्कि पूरे स्टूडियो को भांगड़ा के रंग में रंग दिया।