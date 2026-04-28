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पंजाबी आ गए ओए! जिमी फॉलन के शो में पहुंचे दिलजीत दोसांझ, होस्ट को करा दिया भांगड़ा

Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show: पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ हाल ही में जिमी फॉलन के शो में पहुंचे। यहां दिलजीत ने होस्ट को भांगड़ा सिखा दिया।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 28, 2026

Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show

Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show (सोर्स- एक्स)

Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वाले दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर छा गए हैं। अपनी आवाज, अंदाज और जबरदस्त ऊर्जा से फैंस का दिल जीतने वाले दिलजीत ने मशहूर अमेरिकी शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में धमाकेदार वापसी की है। इस बार उन्होंने सिर्फ गाना ही नहीं गाया, बल्कि पूरे स्टूडियो को भांगड़ा के रंग में रंग दिया।

दिलजीत ने शो में पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार झलकियां साझा कीं, जिन्हें देखकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई। वीडियो में वह स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंचते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते नजर आते हैं कि क्या लगा था, हम वापस नहीं आएंगे? इसके बाद उनका वही देसी अंदाज एक बार फिर इंटरनेट पर छा गया।

शो में कदम रखते ही शुरू कर दिया भांगड़ा (Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show)

वीडियो में दिलजीत जैसे ही सेट के अंदर दाखिल होते हैं, वैसे ही माहौल बदल जाता है। उन्होंने अपनी हालिया रिलीज ट्रैक मोरनी पर डांस करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे की मुस्कान और पंजाबी स्वैग ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

फैंस ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हाथोंहाथ लिया। कुछ ही समय में लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। कई यूजर्स ने लिखा कि जहां दिलजीत जाते हैं, वहां खुशी खुद चलकर पहुंच जाती है।

जिमी फॉलन को सिखाए भांगड़ा स्टेप्स

शो का सबसे मजेदार पल तब आया जब होस्ट जिमी फॉलन खुद दिलजीत के साथ डांस फ्लोर पर उतर आए। दिलजीत ने उन्हें भांगड़ा के कुछ आसान स्टेप्स सिखाए। दोनों कलाकार हंसते हुए साथ डांस करते नजर आए।

यह नजारा फैंस के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि भारतीय लोकनृत्य को दुनिया के बड़े मंच पर इस तरह देखना गर्व की बात मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पंजाबी संस्कृति की बड़ी जीत बताया।

2024 में भी किया था कमाल (Diljit Dosanjh Jimmy Fallon Show)

दिलजीत इससे पहले भी इस शो में नजर आ चुके हैं। उस दौरान उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों 'गॉट' और 'बॉर्न टू शाइन' से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उस समय उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी कलाकार कहकर पेश किया गया था।

उनकी पहली मौजूदगी ने ही अंतरराष्ट्रीय दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी। अब दूसरी बार लौटकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

फिल्मों में भी व्यस्त हैं दिलजीत

संगीत के साथ-साथ दिलजीत फिल्मों में भी लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में वह बॉर्डर 2 में नजर आए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा अब वह निर्देशक इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी और इसमें कई दमदार कलाकार नजर आएंगे।

दुनिया में गूंज रहा पंजाब का नाम

दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक गायक या अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के ग्लोबल एम्बेसडर बन चुके हैं। वह जहां भी जाते हैं, अपने साथ पंजाबी भाषा, संगीत और जोश लेकर जाते हैं।

जिमी फॉलन के शो में उनकी वापसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अब पंजाबी बीट्स सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में धड़क रही हैं।

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Updated on:

28 Apr 2026 11:54 am

Published on:

28 Apr 2026 11:26 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पंजाबी आ गए ओए! जिमी फॉलन के शो में पहुंचे दिलजीत दोसांझ, होस्ट को करा दिया भांगड़ा

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