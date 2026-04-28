दिलीप कुमार ने बीमारी का किया नाटक, गुस्से में आकर सुभाष घई ने फिल्म ही कर दी थी बंद

Dilip Kumar-Subhash Ghai Saudagar Movie: हिंदी सिनेमा में जब भी महान अभिनेताओं की बात होती है तो दिलीप कुमार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि किरदारों को जीने की कला सिखाई। आज भी उनकी अदाकारी नए कलाकारों के लिए मिसाल मानी जाती है। उनके करियर से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन फिल्म सौदागर से जुड़ा एक किस्सा उनकी परफेक्शन की हद दिखाता है।