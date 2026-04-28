भूत बंगला Day 12 बॉक्स ऑफिस: 120 करोड़ क्लब में दस्तक, लेकिन आज धीमी कमाई की उम्मीद

भूत बंगला कर रही तूफानी कमाई
Bhoot Bangla Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर चमक रहे हैं। उनकी नई फिल्म भूत बंगला थिएटर मेंरिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। हॉरर-कॉमेडी ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में हर दिन कामयाब भी हो रही है और साथ ही तूफानी कमाई भी कर रही है। अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जादुई जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह जब भी साथ आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका होता ही है। अब इस फिल्म से अक्षय के करियर का चार्ट दोबारा आसमान छू रहा है।
फिल्म भूत बंगला को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और आज 12वां दिन है। अब तक इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और अब यह 120 करोड़ की क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ‘भूत बंगला’ ने 11वें दिन तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 117.05 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली थी। आज फिल्म का 12वां दिन है और शुरुआती रुझान काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक फिल्म 120 करोड़ रुपये के मील के पत्थर को पार कर जाएगी।
अगर आज सुबह की बात करें, तो सुबह 8 बजे तक फिल्म ने 0.02 करोड़ और सुबह 9 बजे तक कलेक्शन बढ़कर 0.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, कलेक्शन के आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ के लिए राह उतनी आसान नहीं रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का दबदबा कायम है। हालांकि 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की पकड़ अब भी इतनी मजबूत है कि यह नई रिलीज फिल्मों के कलेक्शन पर असर डाल रही है। जहां ‘धुरंधर 2’ ने 40 दिनों में 1,131.64 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कमाई कर ली है, वहीं ‘भूत बंगला’ भी अपनी जगह बनाने के लिए डटी हुई है।
सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ‘भूत बंगला’ को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस (वर्ल्डवाइड) पर 11 दिनों में 188.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले एक-दो दिनों में यह 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार कर लेगी।
इस फिल्म की सफलता के साथ ही अक्षय कुमार ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे तोड़ना किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होगा। अक्षय अब बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिनकी 20 फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है। इस उपलब्धि ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का निर्विवाद 'बॉक्स ऑफिस किंग' बना दिया है।
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