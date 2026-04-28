भूत बंगला Day 12 बॉक्स ऑफिस: 120 करोड़ क्लब में दस्तक, लेकिन आज धीमी कमाई की उम्मीद

Bhoot Bangla Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर चमक रहे हैं। उनकी नई फिल्म भूत बंगला थिएटर मेंरिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। हॉरर-कॉमेडी ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में हर दिन कामयाब भी हो रही है और साथ ही तूफानी कमाई भी कर रही है। अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जादुई जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह जब भी साथ आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका होता ही है। अब इस फिल्म से अक्षय के करियर का चार्ट दोबारा आसमान छू रहा है।