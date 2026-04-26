Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय की ‘भूत बंगला’ ने किया धमाका, बजट पूरा करने में चंद कदम दूर फिल्म

फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी बंगले के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसकी शूटिंग का बड़ा हिस्सा राजस्थान की खूबसूरत और डरावनी लोकेशंस पर किया गया है। हॉरर के साथ कॉमेडी का जो तड़का प्रियदर्शन ने लगाया है, वह फैमिली ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में कामयाब रहा है। कुल मिलाकर, अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट दमदार हो, तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटना तय है। अब देखना यह होगा कि दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म और कितने नए कीर्तिमान स्थापित करती है।