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विकी कौशल ने पंजाबी म्यूजिक के बादशाह गुरदास मान के साथ शेयर की फोटोज, फैंस भी हुए कायल

Vicky Kaushal: विक्की कौशल अपने बचपन के ऑल टाइम फेवरेट गुरदास मान से मिले और उन्हें 'GOAT' (Greatest Of All Time) कहा। उनका ये इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो गया है और इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 13, 2026

Vicky Kaushal Instagram Post

विकी कौशल ने की पंजाबी सिंगर गुरदास मान से मुलाकात। (फोटो सोर्स: vickykaushal09)

Vicky Kaushal Instagram Post: 'छावा' एक्टर विकी कौशल ने हाल ही में पंजाबी म्यूजिक के दिग्गज गायक गुरदास मान साहब से मुलाकात की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बचपन से गुरदास मान के गानों पर बड़े हुए हैं। उनकी मौजूदगी से बहुत कुछ सीखा है। विकी ने उन्हें GOAT (Greatest Of All Time) बताया और कहा कि उनके साथ हर पल आशीर्वाद जैसा लगता है। उन्होंने गुरदास मान साहब को हमेशा का फैन और आभारी रहने की बात कही।

विकी की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स और अपनी ख़ुशी जाहिर कर रहे हैं। विकी कौशल की ये इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गुरदास मान साहब की लोकप्रियता और विकी का सम्मान देखकर सब प्रभावित हैं।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

13 Jun 2026 12:07 pm

Published on:

13 Jun 2026 11:56 am

Hindi News / Entertainment / विकी कौशल ने पंजाबी म्यूजिक के बादशाह गुरदास मान के साथ शेयर की फोटोज, फैंस भी हुए कायल

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