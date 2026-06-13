विकी कौशल ने पंजाबी म्यूजिक के बादशाह गुरदास मान के साथ शेयर की फोटोज, फैंस भी हुए कायल

Vicky Kaushal Instagram Post: 'छावा' एक्टर विकी कौशल ने हाल ही में पंजाबी म्यूजिक के दिग्गज गायक गुरदास मान साहब से मुलाकात की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बचपन से गुरदास मान के गानों पर बड़े हुए हैं। उनकी मौजूदगी से बहुत कुछ सीखा है। विकी ने उन्हें GOAT (Greatest Of All Time) बताया और कहा कि उनके साथ हर पल आशीर्वाद जैसा लगता है। उन्होंने गुरदास मान साहब को हमेशा का फैन और आभारी रहने की बात कही।