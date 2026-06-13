बिना बड़े स्टार, बिना महंगे VFX, फिर भी हॉलीवुड की हॉरर फिल्में क्यों लगती हैं बॉलीवुड से ज्यादा फ्रेश?

Obsession जैसी हॉलीवुड की नई हॉरर फिल्मों का फोकस डर दिखाने से ज्यादा डर फिर कराने पर होता है और हाल के सालों में आई कई फिल्मों ने ये साबित किया है कि एक मजबूत आइडिया और अनोखा माहौल किसी भी बड़े बजट से ज्यादा असरदार हो सकता है। अब ऐसी फिल्मों में भूत और राक्षस से ज्यादा इंसानी डर, अकेलापन, डिपरेशन और रहस्य को फोकस में रखा जाता है, क्योंकी दर्शक को हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, इसीलिए कहानी खत्म होने के बाद भी वो उसके बारे में सोचता रहता है।