Mirzapur फिल्म में दिखेगा बीना भाभी का नया पैंतरा; रसिका दुग्गल बोलीं- दर्शकों को चौंकाएगा पूरा किरदार

रसिका दुग्गल ने मिड डे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 'मिर्जापुर' में अपने बीना त्रिपाठी के किरदार को लेकर जो दर्शकों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहा है उसपर बयान दिया है। रसिका ने कहा, "मुझे बीना का किरदार इसलिए पसंद है क्योंकि वह किसी बने-बनाए ढर्रे में फिट नहीं होती। वह परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालती है, सत्ता और ताकत के लिए मोलभाव करती है, मुश्किल निर्णय लेती है और दर्शकों को चौंकाती है। फिल्म में बीना के किरदार को फिर से निभाना काफी अच्छा रहा है और फिल्म में मेरा किरदार एक बार फिर बेहद चौंकाने वाला होगा। जो लोगों को पसंद आने वाला है।