सोनाक्षी सिन्हा का ट्रोलिंग के बीच झारखंड छात्र आंदोलन पर आया रिएक्शन, स्थिति को बताया बेहद दुख

सोनाक्षी सिन्हा ने किया झारखंड प्रोटेस्ट पर पोस्ट (Photo Source- aslisona)
Sonakshi Sinha trolled over CJP protest post: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन (Student Protest) पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में अन्य सामाजिक मुद्दों (CJP प्रोटेस्ट) का समर्थन करने और झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने को लेकर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। नेटिजन्स लगातार उन पर 'सेलेक्टिव' मुद्दों पर बोलने का आरोप लगा रहे थे। अब अभिनेत्री ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक पोस्ट शेयर कर झारखंड की स्थिति को बेहद दुखद बताया है।
दरअसल, झारखंड में छात्र पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जब सोनाक्षी सिन्हा ने अन्य नागरिक मुद्दों और विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में पोस्ट किए, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में सवाल उठाने शुरू कर दिए कि वह झारखंड के छात्रों के संघर्ष पर शांत क्यों हैं?
कड़ी आलोचनाओं और ट्रोलिंग के बाद, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आधिकारिक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड में छात्रों के साथ जो हो रहा है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वह बेहद दुखद और दिल तोड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण और सही समाधान निकाला जाना चाहिए।
सोनाक्षी सिन्हा के इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ फैंस और यूजर्स का मानना है कि देर से ही सही, लेकिन अभिनेत्री ने देश के एक बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है, जो काबिले तारीफ है।" वहीं दूसरी तरफ, कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने यह पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रही भारी ट्रोलिंग और दबाव से बचने के लिए किया है।
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