सोनाक्षी सिन्हा का ट्रोलिंग के बीच झारखंड छात्र आंदोलन पर आया रिएक्शन, स्थिति को बताया बेहद दुख

Sonakshi Sinha trolled over CJP protest post: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन (Student Protest) पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में अन्य सामाजिक मुद्दों (CJP प्रोटेस्ट) का समर्थन करने और झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने को लेकर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। नेटिजन्स लगातार उन पर 'सेलेक्टिव' मुद्दों पर बोलने का आरोप लगा रहे थे। अब अभिनेत्री ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक पोस्ट शेयर कर झारखंड की स्थिति को बेहद दुखद बताया है।