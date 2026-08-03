कंगना रनौत ने सोनाक्षी सिन्हा पर कसा तंज? नए पोस्ट में पति और CJP आंदोलन का किया जिक्र, लिखा- जेबकतरे जैसा बर्ताव करती है

Kangana Ranaut slams Sonakshi Sinha: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए नीट (NEET) पेपर लीक का प्रदर्शन अब खत्म हो गया है लेकिन इसके बाद भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंदोलन के साथ कई फिल्मी हस्तियां खड़ी हो गई थीं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी आगे आकर NEET पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन, उनकी वही बातें विवाद का मुद्दा बन गई हैं। सोशल मीडिया पर एक तीखी पोस्ट वायरल हो रही है, जिसे लोग सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देख रहे हैं और उस पोस्ट पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के लाइक का निशान नजर आ रहा है। जिसकी सच्चाई खुद अभिनेत्री ने बता दी है।