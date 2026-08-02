‘बिल भरने के पैसे नहीं थे’, ओम पुरी की आर्थिक तंगी पर एक्टर पवन मल्होत्रा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Om Puri Bollywood News: दिग्गज अभिनेता पवन मल्होत्रा ने दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को याद करते हुए उनकी जिंदगी से जुड़ा एक भावुक किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बावजूद एक समय ऐसा था, जब ओम पुरी के पास अपने बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। पवन मल्होत्रा ने बताया कि ओम पुरी ने कभी नाम, शोहरत या प्रचार के पीछे नहीं भागा और हमेशा अभिनय को ही अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता माना।