Jiah Khan Suicide Case: जिया खान मामले में सालों बाद सूरज पंचोली ने जारी किया भावुक बयान, दिवंगत अभिनेत्री की प्राइवेसी को लेकर कही ये बात

Sooraj Pancholi Statement On Jiah Khan Suicide Case: अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में अदालत से बरी होने के बाद अभिनेता सूरज पंचोली ने पहली बार लंबा और भावुक बयान जारी किया है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए अपने नोट में उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की कि वे उनके बारे में 'आधे-अधूरे सच' और 'झूठी कहानियां' फैलाना बंद करें। सूरज ने कहा कि 14 साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने सबूतों और कानून के आधार पर फैसला सुनाया है, इसलिए अब कानूनी रूप से कोई सवाल बाकी नहीं है।