PM मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, Gen Z विवाद पर दिया बयान

भूमि पेडनेकर से पहले अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुकी हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कथित अभद्र व्यवहार की आलोचना करते हुए इसे स्वीकार्य नहीं बताया था। वहीं अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आंदोलन के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए और छात्रों से भविष्य को ध्यान में रखते हुए संयम बरतने की अपील की।