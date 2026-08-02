मुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन को रोकने वालीं मॉडल रिया अहीर को राज ठाकरे ने किया सम्मानित, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

रिया अहीर को किया गया सम्मानित( फोटो सोर्स- Twitter/rishibagree)
Raj Thackeray Honours Riya Ahir: महाराष्ट्र में NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी होकर सुर्खियां बटोरने वाली छात्रा रिया अहीर एक बार फिर चर्चा में हैं। पहले आंदोलन के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे और अब उन्हें अलग-अलग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है।
हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सार्वजनिक मंच से रिया अहीर का सम्मान किया, वहीं इसके बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले ने भी उनसे मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।
देशभर में NEET पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों ने कई राज्यों में प्रदर्शन किए। मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रिया अहीर उस समय चर्चा में आईं, जब उन्होंने पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते रिया छात्र आंदोलन का चर्चित चेहरा बन गईं।
इसी आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक युवक का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। दोनों को छात्र आंदोलन में साहस दिखाने के लिए अब मनसे की ओर से सम्मानित किया गया।
मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के सम्मेलन में राज ठाकरे ने रिया अहीर और उस युवक को सम्मानित किया जिसने आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड किया था। कार्यक्रम में राज ठाकरे ने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए।
मनसे की ओर से यह सम्मान ऐसे समय दिया गया है, जब NEET आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चर्चा बनी हुई है।
मनसे के सम्मान समारोह के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी रिया अहीर से मुलाकात की। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए सुप्रिया सुले ने रिया को छात्र आंदोलन का मजबूत प्रतीक बताया।
सुप्रिया सुले ने कहा कि पुलिस वाहन के सामने निडर होकर खड़ी होने वाली रिया ने कई युवाओं को प्रेरित किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिया को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
सुप्रिया सुले ने सरकार से मांग की कि रिया अहीर को सुरक्षा दी जाए और यदि उनके खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार या धमकियों का मामला है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाली किसी छात्रा को डराने या उसकी आवाज दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
रिया अहीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग उन्हें छात्र आंदोलन का साहसी चेहरा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके अचानक राजनीतिक नेताओं से मिलते दिखाई देने पर सवाल उठा रहे हैं। कई वायरल पोस्ट और वीडियो में अलग-अलग तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के रूप में ही देखा जा रहा है।
NEET आंदोलन के बाद रिया अहीर अब केवल छात्र राजनीति का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की मुख्यधारा की राजनीति का भी चर्चित नाम बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और कितना प्रभाव डालता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
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