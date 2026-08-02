मुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन को रोकने वालीं मॉडल रिया अहीर को राज ठाकरे ने किया सम्मानित, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

रिया अहीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग उन्हें छात्र आंदोलन का साहसी चेहरा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके अचानक राजनीतिक नेताओं से मिलते दिखाई देने पर सवाल उठा रहे हैं। कई वायरल पोस्ट और वीडियो में अलग-अलग तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के रूप में ही देखा जा रहा है।