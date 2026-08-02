‘ऐसे Gen Z एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं’ कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने आंदोलकारी बच्चों का उड़ाया मजाक

Harsh Gujral Jantar Mantar Protest Remark: हाल ही में नीट (NEET) पेपर लीक आंदोलन और सीजेपी (CJP) प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरी Gen Z द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र और आपत्तिजनक भाषा ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। शिक्षा और हक की लड़ाई के नाम पर जिस तरह नाबालिगों और युवाओं ने गाली-गलौज का सहारा लिया, उस पर समाज के हर वर्ग ने सवाल उठाए हैं। कंगना रनौत भी युवा पीढ़ी को गटर छाप कह चुकी हैं। जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, इसी बीच अब इस लिस्ट में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल का नाम भी शामिल हो गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह Gen Z की शिक्षा स्तर और उनके दोहरे रवैये पर तंज कसते हुए मजाक उड़ा रहे हैं।