बाथरूम में नहा रहे थे सौरव जौशी, कैमरा लेकर पहुंच गईं पत्नी, यूट्यूबर के नए व्लॉग को देख लोग बोले- पैसे के लिए कुछ भी

सौरव जोशी हुए ट्रोल (फोटो सोर्स- Twitter@choga_don)
Sourav Joshi Youtube Vlog Controversy: भारत के सबसे लोकप्रिय व्लॉगर्स में गिने जाने वाले सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए हैं। इस बार वजह उनके नए व्लॉग का एक ऐसा सीन है, जिसे लेकर इंटरनेट पर तीखी बहस छिड़ गई है। वीडियो में उनकी पत्नी अवंतिका उन्हें नहाते समय रिकॉर्ड करती हुई दिखाई देती हैं। इस क्लिप के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंटेंट क्रिएशन की सीमाओं पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक न तो सौरव जोशी और न ही अवंतिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप और यूजर्स की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये विवाद चर्चा में बना हुआ है।
पिछले कुछ दिनों से सौरव जोशी के व्लॉग्स को लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है। हाल ही में एक वीडियो में अवंतिका को पानी में खींचने वाला सीन भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब नए वीडियो में एक ऐसा सीन दिखा, जिसमें अवंतिका कैमरा लेकर कमरे में पहुंचती हैं जबकि सौरव नहा रहे होते हैं।
वीडियो में सौरव कहते सुनाई देते हैं कि अभी नहाने के बाद शूटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्डिंग जारी रहती है। कुछ देर बाद वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उनकी आंखों में साबुन चला गया है और कैमरा हटाने की बात करते हैं। इसके बाद अवंतिका वहां से निकल जाती हैं और कहती हैं कि जब तक वह नहा रहे हैं, तब तक वो खुद तैयार हो जाती हैं।
ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने इसे पति-पत्नी के बीच का हल्का-फुल्का मजाक बताया, जबकि कई लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया।
फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सौरव जोशी या अवंतिका की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो पूरी तरह मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था या इसे लेकर उठे विवाद पर दोनों आगे कोई प्रतिक्रिया देंगे।
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