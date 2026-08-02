बाथरूम में नहा रहे थे सौरव जौशी, कैमरा लेकर पहुंच गईं पत्नी, यूट्यूबर के नए व्लॉग को देख लोग बोले- पैसे के लिए कुछ भी

Sourav Joshi Youtube Vlog Controversy: भारत के सबसे लोकप्रिय व्लॉगर्स में गिने जाने वाले सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए हैं। इस बार वजह उनके नए व्लॉग का एक ऐसा सीन है, जिसे लेकर इंटरनेट पर तीखी बहस छिड़ गई है। वीडियो में उनकी पत्नी अवंतिका उन्हें नहाते समय रिकॉर्ड करती हुई दिखाई देती हैं। इस क्लिप के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंटेंट क्रिएशन की सीमाओं पर सवाल उठाए हैं।