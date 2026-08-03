3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सोनम वांगचुक की पत्नी ने फिल्म द ओडिसी की तारीफों के बांधे पुल, बॉलीवुड को दी सलाह

Sonam Wangchuk wife Gitanjali Angmo: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने फिल्म 'द ओडिसी' देखकर बॉलीवुड को कड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने बताया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 03, 2026

Sonam Wangchuk wife Gitanjali Angmo dig on bollywood movies and praised Christopher Nolan film The Odyssey

सोनम वांगचुक की पत्नी ने बॉलीवुड पर दिया बयान (Photo Source- @gitanjalijangmo)

Sonam Wangchuk wife Gitanjali Angmo: लद्दाख के मशहूर समाजसेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'द ओडिसी' की काफी तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार रखते हुए देश की फेमस कहानियों को बड़े पर्दे पर गहराई और जिम्मेदारी के साथ पेश करने की बात भी की है। गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर क्रिस्टोफर नोलन के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि नोलन की इस नई फिल्म की कहानी भारत की पुरानी पौराणिक कथाओं जैसी ही लगती है- जैसे किसी हीरो का सफर, उसका संघर्ष, धर्म, किस्मत और सही रास्ते की पहचान।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने बॉलीवुड को लेकर क्या कहा?

गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बॉलीवुड को सलाह देते हुए कहा कि भारत के पास पुरानी और ऐतिहासिक कहानियों का बहुत बड़ा खजाना है। बॉलीवुड को सिर्फ मसालेदार या सिर्फ मनोरंजन वाली फिल्में बनाने के बजाय ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो लोगों को कुछ सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। सिनेमा एक बहुत ताकतवर माध्यम है जो लोगों के सोचने के तरीके को बदल सकता है।

सोनम वांगचुक का आंदोलन और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

गीतांजलि अंगमो का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके पति सोनम वांगचुक ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर वह 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। वांगचुक देश में हुई नीट (NEET) परीक्षा की धांधली और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस आंदोलन में उनके साथ आधे से ज्यादा युवा सड़क पर आ गया था और जमकर प्रदर्शन कर रहा था। जब आंदोलन उग्र होने लगा तो सरकारी प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और 23-24 जुलाई को वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया था। इसके तुरंत बाद, 25 जुलाई को देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह आंदोलन खत्म हुआ था। जिसके बाद खुद सोनम वांगचुक ने मीडिया को संबोधित किया था।

'3 इडियट्स' और आमिर खान को लेकर क्यों हुआ विवाद?

सोनम वांगचुक के इस आंदोलन के दौरान लोगों को उम्मीद थी कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि आमिर की मशहूर फिल्म '3 इडियट्स' का मुख्य किरदार (फुंसुक वांगडू) सोनम वांगचुक की जिंदगी से ही प्रेरित था। आमिर खान ने बात तो जरूर की,लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है और फिल्म बनाते समय उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी। आमिर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक 2008 का पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह सोनम वांगचुक से मिलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग आमिर खान के बयान पर सवाल उठाने लगे थे।

“वो बहुत बूढ़े थे, मैंने उनका हाथ झटका”, आकांक्षा चौधरी ने ‘लॉक अप’ में किया खुलासा, सुनाई आपबीती

ये भी पढ़ें
Akanksha Choudhary big reveals her secret of Casting Couch experience before evicted from lock upp 2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Updated on:

03 Aug 2026 07:10 am

Published on:

03 Aug 2026 07:08 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोनम वांगचुक की पत्नी ने फिल्म द ओडिसी की तारीफों के बांधे पुल, बॉलीवुड को दी सलाह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिल भरने के पैसे नहीं थे’, ओम पुरी की आर्थिक तंगी पर एक्टर पवन मल्होत्रा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Om Puri financial struggles despite
बॉलीवुड

Jiah Khan Suicide Case: जिया खान मामले में सालों बाद सूरज पंचोली ने जारी किया भावुक बयान, दिवंगत अभिनेत्री की प्राइवेसी को लेकर कही ये बात

Sooraj Pancholi Statement On Jiah Khan Suicide Case
मनोरंजन

कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को ‘गटर’ कहने के बाद बताया दोस्त, नए पोस्ट में लिखी जिम की कहानी

Kangana ranaut uturn and wishes gen z happy friendship day after generation gutter comment controversy
बॉलीवुड

“दशरथ बनना था, मिला विश्वामित्र का रोल”, अभिनेता अजिंक्य देव ने बताया कैसे हुई ‘रामायण’ में अरुण गोविल की एंट्री

Ajinkya deo reveals he auditioned for dasharatha then arun govil replace her in nitesh Tiwari ramayana
बॉलीवुड

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ #SorryHrithik? जानिए ऋतिक-कंगना की जंग का पूरा इतिहास

Why did SorryHrithik trend on social media Hrithik Roshan Kangana Ranaut silly ex Controversy 2016 legal notice
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.