सोनम वांगचुक की पत्नी ने फिल्म द ओडिसी की तारीफों के बांधे पुल, बॉलीवुड को दी सलाह

गीतांजलि अंगमो का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके पति सोनम वांगचुक ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर वह 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। वांगचुक देश में हुई नीट (NEET) परीक्षा की धांधली और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस आंदोलन में उनके साथ आधे से ज्यादा युवा सड़क पर आ गया था और जमकर प्रदर्शन कर रहा था। जब आंदोलन उग्र होने लगा तो सरकारी प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और 23-24 जुलाई को वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया था। इसके तुरंत बाद, 25 जुलाई को देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह आंदोलन खत्म हुआ था। जिसके बाद खुद सोनम वांगचुक ने मीडिया को संबोधित किया था।