प्रणीत मोरे के शो में Dead Bodies पर कमेंट कर फंसी MBBS स्टूडेंट सेजल पवार, KEM हॉस्पिटल ने शुरू की जांच

हाल ही में, मोरे के शो में एक व्यक्ति ने डेटिंग का अनुभव बताया और कहा कि डेट पर बिरयानी पर 370 रुपये खर्च करने का मतलब है कि उसे महिला से बदले में कुछ मिलना चाहिए। हिमांशु जांगरा नाम के उस व्यक्ति का इशारा था कि वह शारीरिक संबंध का हकदार है। जबकि दर्शकों में मौजूद लोग, जिसमें कॉमेडियन भी शामिल थे, कहानी और उम्मीदों पर हंसते हुए दिखे, वीडियो ने ऑनलाइन गुस्सा पैदा कर दिया, और कई लोगों ने इसे सेक्सिस्ट, पिछड़ी सोच वाला और बहुत परेशान करने वाला बताया। इंटरनेट पर लोगों ने तर्क दिया कि खाने पर 370 रुपये खर्च करने का मतलब सहमति नहीं है।