प्रणीत मोरे के शो में Dead Bodies पर कमेंट कर फंसी MBBS स्टूडेंट सेजल पवार, KEM हॉस्पिटल ने शुरू की जांच

हॉस्पिटल ने सेजल पवार के खिलाफ शुरू की जांच। (फोटो सोर्स: rj_pranit)
Pranit More Sejal Pawar: मुंबई के KEM हॉस्पिटल ने MBBS छात्रा सेजल पवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप शो में उसने पुरुष शवों (Male Cadavers) पर विवादित और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। सेजल ने लिखित माफी मांगी है, लेकिन हॉस्पिटल ने इसे गंभीरता से लिया है। इस बीच महाराष्ट्र साइबर ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, सेजल पवार और अन्यों के वायरल कॉमेडी वीडियो पर FIR दर्ज कर ली है। इस पूरे विवाद से डॉक्टर्स की इमेज खराब होने और डेड बॉडीज का सम्मान न करने का मुद्दा उठा है। लोग सोशल मीडिया पर इसकी निंदा कर रहे हैं।
कॉमेडी शो में पवार की टिप्पणियों को गलत बताते हुए, हॉस्पिटल ने स्टूडेंट के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) हॉस्पिटल और सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. हरीश पाठक ने कहा, "ऐसी बातें बिल्कुल भी स्वीकार्य और बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं।" "हम मरे हुए लोगों के बारे में बात करते समय संवेदनशीलता बरतते हैं क्योंकि उनके अंगों को मेडिकल कामों के लिए डोनेट किया जा सकता है। हमने मामले की पूरी जांच के लिए दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। शाम तक आने वाली जांच की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।"
KEM हॉस्पिटल के डीन डॉ. हरीश एम. पाठक ने मामले की जांच करने और उचित संस्थागत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सौंपने के लिए दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
प्रणीत मोरे के शो के एक वायरल क्लिप में, पवार को मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली डेड बॉडी के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। पवार बताती हैं कि शरीर के अंगों को कैसे काटा जाता है और फिर मरे हुए पुरुष मरीजों के प्राइवेट पार्ट्स पर आपत्तिजनक बात करती हैं।
हाल ही में, मोरे के शो में एक व्यक्ति ने डेटिंग का अनुभव बताया और कहा कि डेट पर बिरयानी पर 370 रुपये खर्च करने का मतलब है कि उसे महिला से बदले में कुछ मिलना चाहिए। हिमांशु जांगरा नाम के उस व्यक्ति का इशारा था कि वह शारीरिक संबंध का हकदार है। जबकि दर्शकों में मौजूद लोग, जिसमें कॉमेडियन भी शामिल थे, कहानी और उम्मीदों पर हंसते हुए दिखे, वीडियो ने ऑनलाइन गुस्सा पैदा कर दिया, और कई लोगों ने इसे सेक्सिस्ट, पिछड़ी सोच वाला और बहुत परेशान करने वाला बताया। इंटरनेट पर लोगों ने तर्क दिया कि खाने पर 370 रुपये खर्च करने का मतलब सहमति नहीं है।
आलोचना के बाद जांगरा और पवार दोनों ने माफी मांगी। एक सार्वजनिक बयान में पवार ने लिखा: "मैं हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो क्लिप के बारे में बात करना चाहती हूं। उसे दोबारा देखने के बाद, मैं पूरी तरह समझती हूं कि मेरी बातों से लोग क्यों नाराज हुए। ये एक संवेदनशील विषय है, और मेरी बातें उस तरह से सामने आईं, जैसे उन्हें नहीं आना चाहिए था। हालांकि, मेरा मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन मैं मानती हूं कि इरादे से ज्यादा असर मायने रखता है।"
पवार ने कहा कि वह अपनी बातों की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं और समझती हैं कि उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन लोग उसका अलग मतलब निकाल सकते थे।
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "एक छात्रा के तौर पर, यह मेरे लिए सीखने का अनुभव रहा है। इसने मुझे अपने बातचीत के तरीके पर सोचने पर मजबूर किया है, खासकर तब जब हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनके लिए ज़्यादा सोच-समझ और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। जिन लोगों को उस क्लिप से निराशा या दुख हुआ, मैं समझती हूं कि क्या गलत हुआ और मैं इसके लिए सच में माफी मांगती हूं। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी!"
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने शवों और शरीर दान करने वालों के प्रति "संवेदनहीन, गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक व्यवहार" की निंदा की है।
AIMSA के बयान में कहा गया, "हर शव एक नेक इंसान का होता है, जिसने मेडिकल शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से शरीर दान करने का फैसला किया था। इन्हीं दानदाताओं की वजह से मेडिकल छात्रों की कई पीढ़ियां मानव शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) सीख पाती हैं और अनगिनत जानें बचाने के लिए समर्पित डॉक्टर बन पाती हैं। ऐसे योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान, आभार और इज़्ज़त मिलनी चाहिए।"
छात्र संगठन ने सभी को नैतिकता, पेशेवर व्यवहार और मृतकों व उनके परिवारों के प्रति सम्मान के मूल सिद्धांतों की याद दिलाई। साथ ही, उन्होंने इस अस्वीकार्य हरकत के लिए ज़िम्मेदार लोगों से सार्वजनिक माफ़ी और सख्त कार्रवाई की माँग की।
बयान में कहा गया, "हम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी आग्रह करते हैं कि वे तुरंत दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा संवेदनहीन कंटेंट प्रमोट, प्रसारित या शेयर न किया जाए, जो शरीर दान करने वालों, मेडिकल नैतिकता और मानवीय गरिमा का अपमान करता हो।"
AIMSA ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।
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