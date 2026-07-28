ऑनलाइन लीक हुआ ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एपिसोड 4? समय रैना ने ली चुटकी, इस्तीफे पर की बात

Samay Raina Indias Got Latent Season 2 Episode 4 leak: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर डिजिटल शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent Season 2) एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शो का एपिसोड 4 शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को आधिकारिक रूप से प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार था। खबर है कि तय रिलीज से ठीक पहले यह एपिसोड ऑनलाइन लीक हो गया है। इंटरनेट पर एपिसोड की कई क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें पैनलिस्ट एक-दूसरे की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। जैसे ही शो के लीक होने की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। फैंस एक्साईटेड हो गए।