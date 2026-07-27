‘क्या आप एक लड़की हैं’, Lock upp में रितेश देशमुख ने किया वरूण से ऐसा सवाल, अपूर्वा के इशारे ने बढ़ाया रोमांच

इस गेम के दौरान सबसे पहले राम कपूर को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या उनका नाम राम कपूर है। उन्होंने 'हां' में जवाब दिया, जिसके बाद मशीन ने इसे सही बताया और अपूर्वा ने तय इशारा दिया। इतना ही नहीं, वरुण से पूछा गया कि क्या राम जब श्रेया को किस करते हैं तो वो असहज महसूस करती हैं। वरुण ने जवाब दिया, जिस पर अपूर्वा ने अपने तय इशारों के जरिए प्रतिक्रिया दी। तो वहीं, राम कपूर से ये भी पूछा गया कि क्या पैम, आकांक्षा के बायसेक्शुअल होने का फायदा उठाकर कंटेंट बना रही हैं। उन्होंने इस आरोप को साफ इनकार किया।